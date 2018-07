De Chinese handelaren komen, maar hoeveel dat er zijn weet niemand

,,Wij organiseren één of twee keer per jaar de ontvangst van een Chinese handelsdelegatie . Dat doen we namens de overheid en zo'n bezoek is van voor tot achter in detail geregeld', zegt Frans Nederstigt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

,,Daarnaast zijn we zijdelings betrokken bij enkele tientallen verzoeken van Chinese handelsdelegaties . Die verwijzen we dan naar de ambassade , maar daar spelen we zelf geen rol in. En verder hebben we er weet van dat er via regio's en gemeenten ook handelsdelegaties naar ons land komen. Dat heeft er mee te maken dat lokale overheden gestimuleerd worden om te zoeken naar zakelijke kansen. En die liggen natuurlijk volop in China. De gemeenten willen bedrijvigheid naar hier halen, maar wat je dan vaak hoort is dat zo'n Chinese delegatie komt om vooral aandacht voor zijn eigen regio te vragen."

Geen registratie

Volgens Nederstigt is er niet één instantie in Nederland die precies bijhoudt hoeveel Chinese handelsdelegaties er komen. ,,Dat is natuurlijk ook het verschil met hier en China. De regels zijn heel anders. Hier mag iedereen vrijelijk komen en dat wordt dan nergens vastgelegd".



Opmerkelijk is overigens dat ze bij de gemeente Zwolle ook niet precies weten om hoeveel bezoeken van handelsdelegaties het in de afgelopen jaren ging. Woordvoerder Karin Obdeijn kan geen cijfers presenteren: ,,We hebben er geen overzicht van bijgehouden. De verzoeken kwamen in het verleden op verschillende plekken bij de gemeente binnen. En degene die er het meest mee te maken had is al langere tijd ziek".

Met name door dat onoverzichtelijke proces is nu besloten om verzoeken vanuit China voortaan te stroomlijnen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Oost NL, de provincie Overijssel en Trade Office. Zij bepalen in grote mate of het nuttig is voor Zwolle en de omgeving om Chinese handelaren te ontvangen.

Giethoorn

Bij buurgemeente Steenwijkerland weten ze er alles van wat je moet doen om het Chinese gasten naar de zin te maken. ,,We ontvangen hier wel eens een Chinese handelsdelegatie in het gemeentehuis, maar er is geen sprake van een hausse", zegt woordvoerder Marcel de Werd.

,,En de gasten die hier komen hebben eigenlijk altijd te maken met de toeristische sector in Giethoorn. Grote initiator daarbij is natuurlijk Gabriella Esselbrugge van Hotel De Jonge." De gemeente is blij met alle aandacht uit China en het geld wat dat oplevert: ,,Het toerisme viert hoogtij en is een belangrijke economische peiler, maar een beetje spreiding van de toeristen zou wel fijn zijn. "

Alleen zo nu en dan

Deventer herkent zich niet in het probleem waar Zwolle zich voor gesteld ziet. ,,Incidenteel hebben wij een delegatie op bezoek. Een ambassadeur van Roemenië niet zo lang geleden of bijvoorbeeld een directiedelegatie van een internationaal bedrijf. Maar Chinese handelsdelegaties hebben wij in het afgelopen jaren niet gehad", zegt Gideon Burgers namens de gemeente Deventer.

En de provincie Gelderland kent volgens woordvoerder Michel Hulsink ook geen toeloop van Chinese handelaren: ,,Wij ontvangen in principe alleen delegaties uit onze zusterprovincies Hubei, Shandong en Fujen. Bovendien moeten deze inhoudelijk aansluiten bij het economiebeleid van de provincie. "