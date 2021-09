De coronamaatregelen verdwijnen, maar komt het oude normaal terug? ‘Elke crisis leidt tot ander gedrag’

Is er een tijd geweest waarin ik meer heb hardgelopen dan tijdens de coronacrisis? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik voelde mij als een vis in het water. Terwijl Nederland tot stilstand kwam, ging ik juist rennen. Letterlijk en figuurlijk, want het werk als journalist werd alleen maar interessanter. Verslaggevers horen niet op kantoor, riep ik altijd. Nu was ik daar waar ik moest zijn en had bijna alles in eigen hand. Boven op elkaar in de kroeg zitten, ik deed het regelmatig. Maar mis ik het? Nu de maatregelen officieel gaan verdwijnen, bekruipt me een gevoel van weemoed.