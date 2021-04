De een wacht met smart op vaccinatie-oproep, de ander krijgt er twee: ‘Niet te voorkomen’

Was Saber uit Zwolle handlanger van Henk Wolters? ‘Zelfs recher­cheur kan tweeling niet uit elkaar houden’

13 april ‘Als ik op stap ga, neem ik altijd een Beretta mee’. Die uitspraak over een pistool is door de politie stiekem thuis opgenomen bij Henk Wolters, de vermeende wapenhandelaar die in 2019 in Zwolle is vermoord. Volgens justitie zijn de woorden van Saber G., medeverdachte in het grote onderzoek Macan rond Wolters. ,,Maar is dat wel zo?’’, vraagt G.’s advocaat zich af. G. heeft namelijk een vrijwel identieke tweelingbroer.