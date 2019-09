De eenzaamheid voorbij: workshop kennissen maken in Zwolle

Het kan best lastig zijn om nieuwe contacten te maken. Icare Ledenvereniging houdt overal in Nederland workshops om je kennissenkring uit te breiden. Binnenkort is er eentje in Zwolle.

Trudie Cornelissen van Icare Ledenvereniging licht de workshop toe...

Waarom houden jullie zo’n cursus?

,,We hebben de cursus vorig jaar ook gehouden en die was toen heel succesvol. Al klinkt dat in dit verband misschien een beetje gek. Kennelijk is er veel eenzaamheid in Nederland en is de behoefte aan zo’n workshop groot.’’

Wat is voor deelnemers de reden om mee te doen?

,,Mensen vinden het moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Als mensen ouder worden, vallen veel sociale contacten weg. Ook zie je dat door verjonging in de buurt er minder contact is met de buren, de aansluiting is er niet zo. We horen ook van ouderen dat ze het lastig vinden om uit te vogelen wat voor bijeenkomsten er in hun woonplaats zijn. We ondersteunen ze hierbij. Dat doen we samen met het Rode Kruis.’’

Hoe helpen jullie die mensen?

,,Dat doen we op een praktische manier. We vertellen bijvoorbeeld wat er in Zwolle allemaal te doen is. Dan moet je denken aan Zwolle Doet, Vier het Leven en het Maatjesproject. Maar mensen gaan daar maar moeilijk zelfstandig naartoe. Samen met het Rode Kruis bedenken we hoe die mensen er wél naartoe kunnen. Misschien kunnen ze samen met mensen gaan uit de club.’’

Is er weleens een koppeltje ontstaan?

,,Ja, in Ede hadden we een club waar 's ochtends een mevrouw was die heel erg van opera hield. Maar tot har spijt ging ze altijd alleen. In de avond hadden we een andere club en daar was een mevrouw met ongeveer hetzelfde probleem. Die hebben we gekoppeld aan elkaar en die gaan nu samen avondjes naar de opera. Met kleine acties maken we een groot verschil.’’

Komen er vooral ouderen op de cursus af?

,,Niet per se, vorig jaar deed een dame mee van 58. Ze vertelde: ‘ik nodig vaak mensen uit om een kop koffie te drinken, maar ik word nooit teruggevraagd’. Er zaten hele schrijnende verhalen bij.’’

Wat komt er zoal aan bod?

,,Het belang van een sociaal netwerk, de factoren die van invloed zijn op een netwerk, hoe kun je vrienden kunt behouden en hoe je je voorbereid op noodsituaties.’’

Noodsituaties...?

,,Ja, voor hulp bij ziekte of om de kinderen van school te halen als men laat van het werk komt.’’

Wanneer beginnen jullie?

,,De cursus wordt gehouden op 17 en 31 oktober . Het zijn twee dagen. De eerste dag bieden we handvatten en praktische tips, op de tweede dag praten we over hoe de deelnemers de tips konden toepassen.’’

In de nieuwjaarsspeech van oud-burgemeester Meijer van 2 januari 2019 benadrukte hij nog eens dat eenzaamheid in Zwolle een onderschat probleem is. ‘...We worden ouder, maar dat wil niet zeggen dat al onze geliefden, vrienden en kennissen ook ouder worden, en dan ben je zomaar alleen...’ GGD IJsselland doet onderzoek naar de gezondheid van Zwollenaren. De meest recente gegevens over eenzaamheid zijn verzameld in de gezondheidsmonitor uit december 2017. De vragenlijsten zijn ingevuld door 595 volwassenen (19 tot 65 jaar) en 994 ouderen (65 jaar en ouder). Uit dit onderzoek blijkt dat 56% van de alleenwonenden in Zwolle zich eenzaam voelt. Eenzaamheid komt ook veel voor bij lageropgeleiden. Zo voelt 65% van de mensen die lager opgeleid is, zich eenzaam.