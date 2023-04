De eierautomaat is in trek, zien boerderijen in de regio: ‘Loopt als een tierelier’

Een ei hoort bij Pasen, zal menig Nederlander zeggen. Maar met de extreem hoge prijzen voor een ei in de supermarkt vinden steeds meer mensen de boerderij in de buurt om een doosje eitjes te kopen. De eieren in de eierautomaat zijn niet aan te slepen, zien boeren in de regio. ,,Het is alsof wij de enigen zijn die eieren hebben.”