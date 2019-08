De ene kitten na de ander: topdrukte in Dierenasiel Zwolle

Het asiel in Zwolle verzorgt de opvang voor een grote regio, tot Hardenberg aan toe. Terwijl twee kittens uit de stad net zijn ingecheckt, komt een heel nestje binnen dat is gevonden in Bruchterveld. Té druk, dat is het niet. ,,We zijn het gewend in de zomer’’, zegt Van Keulen. Haar collega's van het asiel in Kampen krijgen dit jaar twee keer zo veel kittens binnen als normaal; in Zwolle blijft het op het gebruikelijke peil. Het gros van de dieren wordt in het buitengebied gevonden. Meestal vroeg genoeg om nog prima te kunnen socialiseren. ,,Laatst kregen we twee kittens die in een maïsveld waren gevonden. Die waren al wel wat ouder. Gelukkig hebben we gastgezinnen die juist van de uitdaging houden om zich over zulke kittens te ontfermen’’, zegt Van Keulen.