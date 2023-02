De favoriete Zwolse plekken van Jonnie en Thérèse: 'Dit restaurant is al jaren een favoriet'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Jonnie (58) en Thérèse (51) Boer, bekend van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Van het lekkerste visrestaurant tot varen in de Zwolse grachten: dit zijn hun lievelingsplekken.

Over Jonnie en Thérèse

Jonnie (58) & Thérèse Boer (51) zijn eigenaren van verschillende restaurants in Zwolle, op Bonaire en op Curaçao. Ze zijn vooral bekend van driesterrenrestaurant De Librije in ‘hun’ Zwolle. “Jonnie is geboren in Giethoorn, Thérèse in Kampen. Zwolle vinden we een prachtige stad. Het is echt de plek waar wij ons thuis voelen”, zeggen ze.

Op een terras in de zon

Jonnie en Thérèse noemen bij hun eerste Zwolse favoriet, een terras. “Wanneer we op een terras zitten, is dit vaak bij een van de terrassen aan de Nieuwe Markt. Een erg mooi plein waar je over het algemeen ook nog eens fijn in de zon kunt zitten. Het is er gezellig zonder dat het te druk is.”

Een kopje koffie

“Als wij even ergens koffie willen drinken, eindigen we al snel bij Brasserie Jansen. Al voordat we het stokje mochten overnemen van de oude eigenaren, vonden we dit een fijne plek. Het is er altijd gezellig. Gewoonweg een leuke plek om even te vertoeven.”

Volledig scherm Brasserie Jansen. © indebuurt Zwolle.

Bai Yok

“Soms halen we op dinsdag nog wel eens af bij Bai Yok. Dit restaurant is al jaren een favoriet van ons. De eigenaren Paul van der Helm en Yaowanuch Arpamo weten altijd overheerlijke Thaise gerechten te serveren.”

Uit eten

“Wanneer we buiten de deur eten, vind je ons al gauw bij Brass Boer Thuis of Bar Senang. Voor ons is het belangrijk om regelmatig de gerechten te blijven proeven.”

Genieten van de Zwolse natuur

“We vinden het heerlijk om met onze restaurants bezig te zijn en houden echt van de gastronomie. Dat werkt dus al ontspannend voor ons. Wanneer we hier niet mee bezig zijn, doen we graag iets actiefs. Varen op de grachten, motorrijden of fietsen op onze Fatbikes. Zwolle is omringd door prachtige natuur, zowel op het land als te water. Varen door de Zwolse grachten is dan ook echt een aanrader.”

Volledig scherm De Zwolse stadsgracht met de Peperbus. © indebuurt Zwolle / Kyra Dirksen.

Favoriete winkels

“Beiden hebben wij best wel onze eigen stijl. Jonnie shopt graag bij Old Vic aan het Spinhuisplein, Thérèse haar favoriet is Volare aan de Oude Vismarkt.”

Salty Seafood

“In Zwolle is sinds een paar maanden een superleuke seafoodbar geopend aan de Melkmarkt: Salty Seafood. Nino en Aysen, de eigenaren, hebben een ontzettend mooie zaak gecreëerd met eten van echt goede kwaliteit. Een seafoodbar zoals we nog niet hadden in Zwolle.”

Volledig scherm Aysen (l) en Nino van Salty Seafood © Pieter d’Hoop.

Naar het café

“We hebben veel leuke herinneringen aan Café De Hete Brij. We komen daar al zo lang als we ons kunnen herinneren. Maar ook Café de Gezelligheid vinden we geweldig. Vaak houden we daar dan ook onze personeelsfeestjes.”

Een bezoekje aan De Fundatie

De laatste favoriet is een cultureel gebouw. “Museum De Fundatie is een plek die iedereen echt een keer gezien moet hebben. Naast het feit dat het gebouw uniek en kenmerkend is voor Zwolle, zijn de expo’s ook fantastisch.”

Volledig scherm Museum de Fundatie © indebuurt Zwolle

