De favoriete Zwolse plekken van stadsdichter Bauke: 'Op deze plek is de sfeer is heel gemoedelijk'

Paaswonder blijft uit voor ‘s-Heeren­broek tegen Alcides

Uitgerekend in het Paasweekend zat er voor ‘s-Heerenbroek geen wederopstanding in. De ‘Broekers’ verloren met 1-3 van Alcides, en daar viel weinig op af te dingen. Dat concludeerde trainer Freddy van den Burg na afloop ook. ,,Je hebt van die dagen, dan zit het er gewoon niet in. Vandaag was zo’n dag. Ik vond dit een van onze minste wedstrijden.’’