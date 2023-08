De favorieten van Nicolette van Dam en Bas Smit in Zwolle: 'Je ijsje haal je hier'

Politie Zwolle roept verdachten mishande­ling op om zich binnen week te melden, anders worden beelden openbaar

De politie in Zwolle roept twee jongemannen die worden verdacht van een mishandeling bij de McDonalds op om zich binnen een week te melden. Doen zij dat niet, dan worden beelden van hen openbaar gemaakt. ‘We hebben goede camerabeelden en daarop is duidelijk te zien wat jullie rol in de mishandeling was’.