De fietsbrug over de N35 ligt op z'n plek en zo ziet het eruit

videoDe belangrijk deel van de fietsbrug over de N35 ter hoogte van de Oldeneelallee in Zwolle ligt op z'n plek. Fietsers kunnen vanaf het voorjaar zonder oponthoud door verkeerslichten de oversteek maken naar bijvoorbeeld de Wijthmenerplas. De komst van de Zalnébrug is één van de vele werkzaamheden aan de provinciale weg, die opgewaardeerd wordt.