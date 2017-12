De Flirt-trein tussen Enschede en Zwolle is geen liefde op eerste gezicht

Toilet buiten dienst en wifi die soms wegvalt: het zijn kinderziektes van de Flirt-treinen tussen Enschede en Zwolle. Maar er is vooral te weinig plek in de spits.

Giechelend staan de drie tienermeiden te blauwbekken op het station in Raalte. ,,Daar komt-ie", kirt Roos Feenstra om iets over half negen op een waterkoude woensdagochtend. Zij en haar vriendinnen Sira Pijffers en Marit Groeneveld weten dan al dat ze royaal te laat zijn voor het eerste lesuur. ,,We komen uit Hengelo en moeten naar Wierden", zegt de vrolijke Feenstra desgevraagd.

De jongedames, scholieren van De Passie, hebben iets niet goed gedaan, zo wordt duidelijk. ,,We zaten in de verkeerde trein", zegt Sira Pijffers lachend. De komst van de Flirt-treinen van vervoerder Keolis, die sinds zondag met Blauwnet het traject Enschede-Zwolle exploiteert, blijkt even wennen voor het trio. Sinds een paar dagen rijdt er een intercity en een stoptrein op het geëlektrificeerde spoor tussen de twee grootste steden in de provincie, maar de goedgemutste scholieren zijn achteloos en nietsvermoedend in de eerste (snel)trein gestapt. ,,En die reed Wierden voorbij. Dom, dom, ja", weet Feenstra. ,,Ach, dan zijn we maar ietsje te laat." Het mag de pret niet drukken.

Vooraf werden de nieuwe, in Zwitserland gebouwde, blauwwitte Flirts bewierookt door de vervoerder. Wifi, stopcontacten met usb-aansluitingen, een gelijkvloerse in- en uitstap, ruime en rolstoel-toegankelijke toiletten - de reiziger weet zich voortaan omringd door gebruiksgemak en comfort. ,,Met die wifi valt het nog even tegen", zegt Eva Wienk (26) uit Enschede, die als aspirant-docent Engels op weg is naar een stageplek in Raalte. ,,Ik krijg het in elk geval nog niet voor elkaar en zit nog gewoon op m'n eigen 4G. Ach, dat is niet erg. Is het toilet buiten dienst? Ah."

Onmogelijk

Wienk zit op dat moment - iets na 07.30 uur op de woensdagmorgen - in wat de intercity Enschede-Zwolle moet zijn. Maar die eer komt de trein (nog) niet toe: de sneltrein gaat vooralsnog niet verder dan Raalte. Doorrijden naar de provinciehoofdstad is nog onmogelijk, omdat daar nog de nodige werkzaamheden aan het perron moeten worden verricht. ,,In reistijd ga ik er ongeveer een uur op vooruit", zegt studente Wienk. ,,Zeker als ik vanaf de zomer in één keer naar Zwolle kan."

Het comfort bevalt haar redelijk. ,,Al vallen de tafeltjes me een beetje tegen. Je verwacht toch dat mensen met een laptop of tablet een beetje kunnen werken. Maar dat gaat hier dus niet lukken", zegt ze, wijzend naar kleine tafel aan het raam, waar hooguit een paar bekers koffie op passen.

Raalte

Op station Raalte arriveert een minuut of tien later de stoptrein vanuit oostelijke richting. De vier treinstellen zitten bomvol en de tientallen wachtende reizigers richting Zwolle moeten er nog bij. ,,Dat was gisteren en maandag proppen geblazen", zegt Nick Heuven, student communicatie uit Raalte. ,,Er worden gewoon te weinig treinstellen ingezet."

Heino

Dat meldt vanuit Heino ook Corine ('liever geen achternaam erbij') via Twitter. Heino is het laatste tussenstation richting Zwolle en de eerste halte bij vertrek uit de provinciehoofdstad. Maar vooral op weg naar Zwolle zitten de reizigers in de stoptrein zodanig als haringen in een ton, dat er in Heino niemand meer bij kan. 'Een drama', meent de Heinose, die van haar zoon hoorde dat zo'n 30 passagiers eerder in de week niet meer mee konden en een uur op de volgende trein moesten wachten. Ze meldt dat er (veel) meer capaciteit nodig is om iedereen in de spits te kunnen vervoeren. 'Ik had hoge verwachtingen, maar deze begindagen zijn een ramp'. Corine correspondeerde via Twitter ook al met Keolis over het tekort aan treinstellen.

De vervoerder antwoordde: 'We houden de bezettingsgraad nauwkeurig in de gaten en zullen dit, zeker nu, doorlopend evalueren'. De vrouw uit Heino werd bedankt voor haar 'feedback'.