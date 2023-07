De foodtruck bij 't Kerkbrugje 'groeit uit z'n jasje', dus openen Julian en Christien een winkel

Nicole (36) uit Zwolle had zich haar eerste week als Kamerlid anders voorge­steld: ‘Het waren drie fantasti­sche dagen’

Zit je net drie dagen in de Tweede Kamer, valt het kabinet. Het overkomt Nicole Temmink (36) uit Zwolle. Ze volgde Renske Leijten op voor SP en werd woensdag geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Vrijdag viel het kabinet. Temmink ziet er de humor wel van in. ,,Toen ik als raadslid in Groningen begon, viel het college nog dezelfde dag. Dus het kabinet heeft het nog lang volgehouden.’’