De Fundatie presenteert zomerexpositie over Europa: ‘Heftig onderwerp, want Europa staat ter discussie’

Fonds voor opknappen lelijke gevels in Zwolle sneuvelt opnieuw

7:45 Ook het aangepaste Zwolse gevelfonds voor lelijke puien in de binnenstad gaat het niet redden. Initiatiefnemer D66 zit daarmee in de hoek waar de klappen vallen. Voor de tweede keer in twee weken tijd laat de voltallige coalitie haar zitten.