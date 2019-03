De FvD-kandidaten in Gelderland, Overijssel en Flevoland, wie zijn dat eigenlijk?

Forum voor Democratie moet in de komende vier jaar in totaal 22 zetels gaan vullen in provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. De partij heeft tijdens de campagne vrijwel niets bekend gemaakt over de mensen die dat moeten gaan doen. Zelfs fractieleiders bleven lange tijd onzichtbaar. Wie zijn degenen die met FvD de provinciepolitiek gaan bestormen?

Overijssel

Lijsttrekker in Overijssel is Johan Almekinders (1975) Hij is opgegroeid in Enschede en inmiddels woonachtig in Lonneker. Hij zette een aantal online bedrijven op , waaronder Almexx. Een internetmarketingbedrijf.

De nummer twee is Johan Stuut uit Nijverdal, oprichter en oud-raadslid van Hellendoorns Onafhankelijke Partij, die inmiddels is opgegaan in Lokaal Hellendoorn. De interim-onderwijsbestuurder stond in het verleden aan het hoofd van verschillende basisscholen in Overijssel.

Nummer drie is Frederik Tattersall uit Haaksbergen was jaren geleden actief voor de VVD, waarvoor hij in 2012 kandidaat-raadslid was in zijn gemeente. In het dagelijks leven werkt hij als manager voor een importeur en dealer van tractoren en andere landbouwmachines.

Nummer vier Andreas Bakir is een Syrisch-orthodoxe Enschedeër. Hij verkreeg eerder aandacht als woordvoerder tijdens een hongerstaking waarmee aandacht werd gevraagd voor de situatie van christenen in Irak.

Markeloër en oud-vrachtwagenchauffeur Theo Nuijten heeft weinig politieke ervaring, maar was wel actief in de sectorraad van vakbond CNV, waar hij vocht voor de rechten van beroepschauffeurs. Hij deinst er op sociale media niet voor terug om zijn ongezouten mening te ventileren.

De 22-jarige Stijn Hesselink uit Albergen werkt als expeditiemedewerker voor Kroon Oil. Hoewel de politieke ervaring nog moet komen, sprak hij zich onlangs tegenover een lokale nieuwswebsite wel uit over zijn wensen met FvD: een betere spoorverbinding tussen Enschede en Groningen, minder regels voor boeren en een provincie die ondernemerschap stimuleert.

Chilion Snoek is van alle Overijsselse kandidaten de enige die niet uit Twente komt. De Balkbrugger werkt in Amsterdam voor een bedrijf dat software ontwikkelt voor creatieve bedrijven, maar heeft in het verleden geen politieke functies bekleed.



Arjan de Kok is lijstduwer, hij is tevens de lijsttrekker bij de Gelderse afdeling van FvD. Kok was in 2017 al kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen en hij werkt bij de Nationale Politie. Hij heeft een gezin en woont in gemeente Oldebroek.

De Overijsselse lijst met tien mensen wordt compleet gemaakt door Henk Claassen uit Beuningen, die ook in Gelderland op de lijst staat en voorzitter van de landelijke jongerenafdeling Frederik Jansen, uit Den Haag. Zij zijn net als De Kok niet benoembaar omdat ze niet in Overijssel woonachtig zijn.

Volledig scherm Gert-Jan Ransijn, Forum voor Democratie, Flevoland © Gert-Jan Ransijn, Forum voor Democratie, Flevoland

Flevoland

Gert-Jan Ransijn (1963) is lijsttrekker voor FVD in de provincie Flevoland. Hij woont met zijn gezin in Zeewolde en werkt als zelfstandige in grote infrastructuur projecten.

Sharon de Lely is de nummer twee op de Flevolandse lijst. Ze wil tegenover de Stentor niet bevestigen dat of zij werkzaam is bij een groot makelaarskantoor in Almere.. ,,Dat is helemaal niet relevant.’’

Nummer drie op de lijst is Cornelis van den Berg (1945). Hij was voorheen als kerkhistoricus verbonden aan de theologische faculteit van de VU. Hij schreef eerder op de website ThePostOnline over theologie, geschiedenis, ethiek en genealogie.

Op de lijst staat ook Amsterdammer Maxim Gortworst. Hij is beleggingsadviseur en fotograaf . Gortworst staat zowel in Noord-Holland als in Flevoland op de lijst. Gortworst was volgens de Telegraaf eerder dansend te zien op de ‘FvD Love Boat’, een ludieke actie van de partijtop bij een demonstratie tegen FvD.

Volledig scherm Johan Dessing (1965), lijstduwer bij FvD Flevoland © FvD

Johan Dessing (1965) is lijstduwer in Flevoland. Hij is tevens lijsttrekker in Noord-Holland. Eerder was hij werkzaam in de luchtvaart als cursusmanager, opleidingsexpert en Outbound Planner / assistent luchtverkeersleider in de verkeerstoren van Schiphol.

De lijst wordt verder aangevuld door Eric Raap, Niek Beenen, Johan Thomassen uit Almere en Anton de Lange uit Lelystad.

Volledig scherm Arjan de Kok - Forum voor Democratie © DG

Gelderland

De eerder genoemde Arjan de Kok is de lijsttrekker in Gelderland. Tevens is hij lijstduwer bij FvD Overijssel.

Tom Roetert uit Geldermalsen is de nummer twee van de partij. Hij heeft de nodige ervaring op bestuurlijk niveau. Zo werkt hij als onderwijsadviseur en trainer voor de Algemene Vereniging Scholleiders. Verder is hij lid van de Raad van Toezicht van het Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB).

Elize Wilhelmina van Roozendaal (33) uit Wadenoijen heeft een bedrijf, genaamd Green Eyes Holding B.V., voor het fokken en houden van dieren op haar naam staan.

Peter Bouma komt uit Lunteren. Hij trad in 2016 toe tot de dorpsraad van zijn woonplaats, blijkt uit een jaarverslag.

Armita Taheri-de Graauw is voorzitter van de Stichting Leefbaarheidsgroep Batenburg. Ze werkt als opleidingsfunctionaris bij Stichting De Waalboog, gespecialiseerd in de zorg voor mensen met complexe zorgvragen of gedragsproblemen.

Alex van Wijhe was eerder fractievertegenwoordiger bij de ChristenUnie in Apeldoorn, totdat hij in de tweede helft van 2012 naar het Ierse Dublin vertrok voor werk. De dertiger kwam een jaar later terug om in de digitale beveiliging van een bedrijf te werken. Hij verscheen in 2014 in de Stentor met een bijzondere hobby: elke week een andere kerk bezoeken en daar een verslag over schrijven.

Henk Claassen uit Beuningen biedt op de website van Oneness en One World Academy, een school voor de transformatie van menselijk bewustzijn, zijn diensten als ‘deekshagever’ aan.Hij houdt zich ook bezig met de Oosterse vechtkunst aikido, aldus Facebook.