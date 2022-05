De hele wereld komt kijken naar dit orgel in Zwolle (nu volgt restauratie van miljoenen euro’s)

MET VIDEO Bezoekers­aan­tal Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle ‘richting topeditie van 2018’: ‘Volgend jaar geen toegangs­geld’

Na een mindere editie in 2019, stijgende kosten en teruglopende inkomsten was het vragen van entreegeld een optie voor het grootste bevrijdingsfestival van het land in Zwolle. ,,Het is hartstikke goed gegaan. Volgend jaar vragen we sowieso geen entree”, zegt Bevrijdingsfestival Overijssel-directeur Annemien Brugging echter na een zonovergoten en drukbezochte editie.

