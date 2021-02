De hulphond van Marjolein (29) is verdwenen: ‘Als iemand iets gezien heeft: alsjeblieft, vertel het me’

Video Mariët gaat viraal nadat ze met dochtertje (7) door het water fietst bij Zalk: ‘Wist niet dat we gefilmd werden’

8 februari Voor haar is het eigenlijk een gewoon fietstochtje, met dochter Maika van 7 jaar achterop. Maar veel anderen denken daar heel anders over: Mariët Boom uit Zalk fietst zaterdagmiddag door het hoogwater over het pad richting het veer. Wim Eikelboom uit Zwolle ziet het en maakt een video van de avontuurlijke moeder, die op social media maandagmiddag inmiddels ruim 260.000 keer is bekeken.