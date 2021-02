De ijsmeesters in Zwolle controleren het ijs: ‘Is het veilig, meneer?’

Waterpo­loër Jorn gaat volle bak voor laatste kans om Olympische Spelen te halen

12 februari Voor Jorn Muller begint zondag één van de belangrijkste weken uit zijn leven als waterpolo-international. De Zwollenaar (25) hoopt zich met Oranje via het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Een vrijwel onmogelijke opgave door de aanwezigheid van drie landen uit de mondiale top tien. ,,Toch hebben we een kans.’’