De IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer is lek

Hoewel er megaoperatie op stapel staat, is de situatie volgens het waterschap niet direct alarmerend. ,,Er zijn geen mensen in gevaar”, bezweert Margreet Krol. Zij is beleidsadviseur waterveiligheid en namens waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor het versterken van de IJsseldijk. Een recent onderzoek naar de veiligheidssituatie is duidelijk: de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer is ‘afgekeurd en voldoet grotendeels niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is op veel delen niet sterk en niet hoog genoeg’.

Het betreffende dijkvak ligt aan de kant van Olst en heeft een lengte van 29 kilometer. Het afgelopen jaar zijn de zwakke plekken in de IJsseldijk door het waterschap onderzocht en in kaart gebracht. Eind januari zijn er vier informatieavonden waarop inwoners worden bijgepraat over de mogelijke oplossingen en kunnen ze meedenken over maatregelen om de dijk te versterken.