De Jeugd van Tegenwoordig sluit Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle af

videoDe Jeugd van Tegenwoordig en Novastar sluiten de twee grootste podia van Bevrijdingsfestival Overijssel dit jaar af. Ook Ilse DeLange, My Baby en Maan komen op 5 mei naar Park de Wezenlanden in Zwolle. De Zwolse band The Cool Quest XL staat ook op het hoofdpodium.

Het programma van het 29e provinciale bevrijdingsfestival is dinsdagavond bekendgemaakt. Aan het programma in en rondom Park de Wezenlanden is weinig veranderd ten opzichte van voorgaande edities. Met het oog op de Europese verkiezingen is er aandacht voor thema's die in heel Europa spelen. Ook is er op 3 en 4 mei al theater in Odeon onder de landelijke noemer ‘Theater na de Dam'. Centraal thema vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar ‘In vrijheid kiezen’. Om stil te staan bij honderd jaar algemeen kiesrecht en de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat. ‘Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?’

De officiële opening van het festival is nieuw. Ouderen, veteranen en jongeren worden uitgenodigd voor een Vrijheidsmaaltijd. Dit komt in de plaats van het openingsconcert waarmee jarenlang is afgetrapt. Mensen kunnen zich nog aanmelden voor de brunch.

Hoofdpodium

Het muzikale programma wordt op 5 mei op het hoofdpodium afgetrapt door zangeres Maan. Zij is een van de drie landelijke Ambassadeurs van de Vrijheid en komt per legerhelikopter naar Zwolle om een halfuur te spelen. Na haar is het de beurt aan singer-songwriter Jeangu Macrooy en later op de middag Ilse DeLange.

Om vier uur betreedt The Cool Quest XL het hoofdpodium. De Zwolse band staat op het podium met een grote groep bevriende muzikanten, vandaar de toevoeging XL. Na een uur spelen neemt La Pegatina het stokje van ze over. De Spaanse feestband stond jaren geleden al op hetzelfde podium en trad een paar jaar later ook op in Hedon.

Lees verder onder de video

De komst van singer-songwriter Tom Walker werd door de organisatie al eerder naar buiten gebracht. Na hem betreedt My Baby het podium. De Amsterdamse band speelde over de hele wereld en maakt een mix van blues, soul, funk en country. Om tien uur is het de beurt aan de afsluiter. Willie Wartaal, Vjèze Fur, Faberyayo en Bas Bron, oftewel De Jeugd van Tegenwoordig. De rappers brachten afgelopen najaar een nieuw album uit en zullen de festivalweide aan het dansen brengen.

Wereldpaviljoen

De Familieweide wordt ook dit jaar ingericht en het programma wordt hier afgetrapt met een concert van Hippe Gasten. Verder is hier theater en muziek, zijn er verhalenvertellers en workshops. In het Wereldpaviljoen worden verschillende culturen aan elkaar gekoppeld. In woonkamers kan hier worden gesproken met gasten, maar ook worden geproefd aan wereldse gerechten. De sprekers worden later bekendgemaakt. Op het festivalterrein is ook een Vrijheidscollege van Ronald Giphart. In april zijn er al vrijheidscolleges in Zwolle van Sinan Can en Aafke Romeijn.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Schrijver Ronald Giphart geeft een Vrijheidscollege op Bevrijdingsfestival Overijssel in Park de Wezenlanden in Zwolle. © ANP

Podium Abbott

Podium Abbott wordt afgesloten met het uit Hedon bekende Singlefeestje, met in het voorprogramma de ‘Nederlandse Belg’ Novastar die begin deze eeuw hits scoorde met nummers als Wrong, The best is yet to come en Mars needs woman. Eerder op de dag staan achtereenvolgens Snelle, Jay-Way, Lee Bains & the Glory Fires, Komodo, Sons Of The East en Guts op het podium.

Lees verder onder de video

De eer van afsluiter valt op het Sena Performers Stage te boek aan de Zwolse band Money & the Man. Zij worden op het podium voorafgegaan door Pjotr, Nonchelange, Kleazer, Ten Times a Million, Ruud Fieten en A Milli.

DJ's