'De juiste studiekeuze maken is hard werken' Zo pak je het aan

videoHet open dagen seizoen van mbo- en hbo-scholen in deze regio barst weer los. Ruim een derde van de leerlingen stopt binnen een jaar met zijn of haar opleiding. Hoe zorg je er nu voor dat je uit tientallen opleidingen de juiste kiest?

Volledig scherm Annelies Schuringa (15) op de open dag van Deltion in Zwolle. © Paolo Laconi

In de grote hal van het Deltion College in Zwolle staat Daan Heersema (16) uit ’t Harde. Hij is samen met zijn moeder op de open dag afgekomen, op zoek naar een nieuwe opleiding. Daan zit al op Deltion en volgt de opleiding engineering technicus, maar dat bevalt niet. Hij wil iets anders. ,,Ik weet helaas nog niet wat ik wil gaan doen. Mijn gevoel zegt iets economisch, maar wat? Geen idee nog.”

Verdiepen

Dat zijn huidige opleiding niet is wat hij er vooraf van had verwacht, vindt hij jammer. ,,Misschien had ik me er vorig jaar toch iets beter in moeten verdiepen. Dat probeer ik nu wel te doen, maar het blijft moeilijk de juiste keuze te maken.”

Bij Annelies Schuringa (15) uit Almere is dat anders. Zij weet precies wat ze wil, heeft zich ook al ingeschreven. ,,Ik ga de opleiding tot doktersassistente doen, hier op Deltion. Ik ben er heel zeker van dat dit de juiste opleiding voor mij is.”

Hoe is haar dat gelukt? ,,Ik ben op tijd begonnen met oriënteren. Heb zeker vijf open dagen van verschillende scholen bezocht. En heb mezelf heel goed afgevraagd wat ik werkelijk wil en wat bij me past. Dat is dus deze opleiding.”

Moeilijk

Marion Eggink (51) uit Deventer is eigenaar van 2explore. Ze begeleidt jongeren bij het maken van de juiste studiekeuze. ,,Er zijn tegenwoordig zoveel opleidingen dat jongeren en hun ouders door de bomen het bos niet meer zien", vertelt Eggink. ,,Daarnaast moeten jongeren, zeker als ze naar het mbo gaan, al op hele jonge leeftijd bepalen wat ze gaan doen. Dat is hartstikke moeilijk. Op die leeftijd weet je vaak nog niet wie je zelf bent, laat staan dat je goed kan inschatten welke opleiding en welk beroep goed bij je past."

Zo maak je je keuze