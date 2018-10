Dé kans om nobelprijswinnaar Ben Feringa te zien in Zwolle

Nobelprijswinnaar Ben Feringa geeft op dinsdag 13 november een lezing bij hogeschool Windesheim in Zwolle. De lezing is gratis bij te wonen voor iedereen, dus ook voor mensen die niet studeren aan Windesheim.

Feringa is te gast op uitnodiging van een netwerk van chemici in Zwolle en neemt de aanwezigen mee op zijn ontdekkingsreis door de nanowereld en de impact hiervan op ons dagelijks leven. In zijn lezing ‘De kunst om klein te bouwen’ gaat de chemicus in op moleculair ontwerp en chemische synthese en hoe deze de basis vormen voor veel van onze dagelijkse producten, variërend van materialen tot geneesmiddelen. Ook deelt Feringa enkele markante ervaringen na ‘the magic call from Stockholm’.

Ben Feringa (1951) is hoogleraar nanotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 won hij samen met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit Fraser Stoddart de Nobelprijs voor de Scheikunde voor hun onderzoek naar moleculaire nanomachines. In 1999 ontdekte Feringa de ‘moleculaire motor’, een door licht voortgedreven roterend molecuul. Deze ontdekking wordt algemeen als een doorbraak van wereldformaat aangemerkt. Een van de mogelijke toepassingen van zijn motoren is het afleveren van geneesmiddelen in het lichaam.

Aanmelden