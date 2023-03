De koelkast is leeg, de tv stuk. Maar kritiek kan Zwolse cannabisgebruiker niet verdragen

indebuurt.nl Voor ruim een ton heb je dit Zwolse apparte­ment (met een balkon groter dan de woning)

In Zwolle vind je momenteel een van de goedkoopste woningen van Nederland. Aan het Weteringpark in Wipstrik-Zuid staat een studio te koop met uitzicht over het Almelose Kanaal. Opvallend detail: het balkon is groter dan de woning. We nemen een kijkje.