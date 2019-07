De kop is er af voor restauratie Drostenhuis in Zwolle, letterlijk en figuurlijk

video,,Normaal loop je er misschien langs zonder dat je weet dat het er zit. Je hebt kans dat mensen zometeen wel degelijk iets missen. Het is ineens zo'n kale gevel.’’ Projectleider Thom Lijster van Hanzebouw is donderdag begonnen met het weghalen van de attiek van het Drostenhuis en daarmee ook met de restauratie van het pand. De prominente sierlijst bovenaan de gevel aan de Melkmarkt is aangetast door zwam en wordt gerestaureerd. In het monumentale pand waar voorheen Stedelijk Museum Zwolle huisde is een reeks aan achterstallig onderhoud aangetroffen.

Het ‘klusje’ loopt donderdagochtend voorspoedig en veel sneller dan verwacht staat een deel van de kenmerkende ‘kroon’ al op de vrachtwagen. De rijk versierde witte kroonlijst van hout - die er op het moment wat minder wit uitziet dan bedoeld - gaat voor een fikse opknapbeurt naar Hanzebouw en komt uiteindelijk weer op de plek waar het hoort. Tijdens de restauratie worden de oude verflagen weggehaald en wordt de aantasting door houtrot en zwam verholpen.

De brand in 2017 was redelijk snel onder controle, maar de gevolgen bleken vorig jaar desastreus. Roetdeeltjes waren als het ware tussen binnen- en buitenmuren beland en een behoorlijke ontmanteling van het museum bleek nodig om vooral de geur kwijt te raken. Omdat de herstelbeurt zo grondig gebeurde, kwamen bouwvakkers van Hanzebouw op plekken waar al jaren niemand meer was geweest. Zo kwam aan het licht dat zwam, schimmel in feite, in het dakbeschot zat. Bovendien bleek sprake van achterstallig onderhoud aan daken, goten, gevels en schilderwerk.

Volledig scherm Met het verwijderen van de attiek is donderdag het startschot gegeven voor de restauratie van het Drostenhuis, waar voorheen Stedelijk Museum Zwolle huisde. © Frans Paalman

Lijster verwacht geen nieuwe lijken uit de kast tijdens de restauratie. ,,Ik durf er nog geen harde uitspraken over te doen, omdat we al een tijdje niet meer binnen bezig zijn geweest. Maar voorlopig zijn de echt basale dingen aangekaart’’, zegt de projectleider. ,,Hoe pakken we de constructie aan en wat zijn de echt noodzakelijke dingen om het pand beter te maken. Van daaruit kunnen we weer verder gaan denken over de opbouwfase.’’

‘Bijzondere dag’

Gemeentelijk projectleider Ieke Selen is in zijn nopjes met het verwijderen van de attiek. ,,Dit is een bijzondere dag, omdat we echt starten met de renovatie van het Drostenhuis’’, zegt Selen. ,,Die attiek is echt toe aan onderhoud. In de werf bij de aannemer gaan we hem echt helemaal restaureren.’’

Volledig scherm Het museum werd in 2017 getroffen door brand en tijdens herstelwerkzaamheden dook achterstallig onderhoud op. In de kroonlijst, zoals die nu is verwijderd, blijken zwam en houtrot aanwezig. © Frans Paalman

Dat de gevels van het Drostenhuis her en der een nieuw likje verf konden gebruiken, was door de leek ook wel te zien - hoewel de laatste inspectie door Monumentenwacht Overijssel en Flevoland geen onvolkomenheden aan het licht bracht. De aanwezigheid van zoveel zwam en houtrot kwam voor de gemeente Zwolle als eigenaar van het pand als nare verrassing. Selen: ,,Die zwam in het dak is eigenlijk doorgeslagen naar de attiek. Het is nu belangrijk om snel te herstellen, om verdere schade te voorkomen. Het woekert enorm. We moeten oplopende kosten zien te voorkomen.’’

Nieuw ‘museum’

Dit najaar wordt het ‘casco’ van het gebouw hersteld, waarna komend voorjaar de inrichting aan de beurt is. De Stichting Allemaal Zwolle komt als nieuwe huurder in het pand en werkt aan een nieuwe manier om de geschiedenis van de stad te vertellen. Ondertussen wordt nog onderzocht of er mogelijkheden zijn om een ‘erfgoedhotspot’ van het pand te maken: een belevingscentrum voor archeologie.