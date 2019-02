De leider van alle zorgverzekeraars over #PaarseKrokodil: ‘Het aantal vragen kan wel minder’

Het interview loopt op zijn eind en er valt een stilte. André Rouvoet lijkt het even helemaal gehad te hebben met de interviewer. Die heet ook André, maar meer chemie dan dat is er momenteel even niet. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland kijkt naar de deurpost van zijn werkkamer. Hij drukt zijn tong stevig tegen zijn rechterwang. Waar ging het toch mis in het sfeerbeheer van dit interview, overdenkt de interviewer ondertussen. Driekwart van het gesprek was een vriendelijke pingpongwedstrijd. Zoals je ze vaker ziet tussen een gezagdrager en een journalist. Dit laatste kwartier is aanpoten en soms onaangenaam. En het interview begon nog zo hartelijk. Met koffie en een boterham.