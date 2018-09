De Librije begint tweede Brass Boer in hartje Zwolle

Het is een idee van de Antilliaanse staf zelf, verklapt Jonnie Boer aan de vooravond van hun culinaire evenement. ,,Het is nu laagseizoen daar, dus een deel van de staf is nu hier in de keuken en op de vloer aan het werk. Het leek hen wel wat om ook in Zwolle een Brass Boer te beginnen." Waar die exact komt willen de Boertjes niet zeggen. ,,We zijn bezig met een pand in de binnenstad", zegt Thérèse. ,,Maar daar kan altijd nog wat tussen komen."