De Librije in Zwolle op 46e plek in gerenommeerde World's Best 50 Restaurant-lijst

Justitie negeert advies: opnieuw tbs geëist voor steekpar­tij Zwolle

15:22 Het Openbaar Ministerie houdt vast aan tbs voor de man die vorig jaar in Zwolle een man neerstak. De 25-jarige Levi B. heeft een persoonlijkheidsstoornis waarvoor hij moet worden behandeld. De eis tot tbs zorgde voor veel verwarring bij de rechtbank in Zwolle, die de zaak heropende om deskundigen te horen. Dat gebeurde dinsdag. Zowel de psycholoog als psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie zijn niet voor de terbeschikkingstelling. Ze pleiten voor een klinische behandeling onder voorwaarden. ,,Dat is nog nooit geprobeerd. Die stap moet je niet overslaan.’’