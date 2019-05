De Librije in Zwolle op plek 9 in vegetarische wereldranglijst

Het Ajaxhart van Paul uit Zwolle juicht, zijn Spurshart bloedt

11:31 Zwollenaar Paul Reijntjes (52) is lid van de fanclubs van Ajax én Tottenham Hotspur. De voetbalgrootheden uit Amsterdam en Londen maken vanavond onderling uit wie de tegenstander wordt van Liverpool FC in de finale van de Champions League (CL). ,,Het is alsof ik met twee grote liefdes in één bed lig.’’