De Librije opnieuw op 2, De Leest 'met eervolle vermelding’ op 4, maar verdwijnt uit Lekker 2020

Wijkagent Zwolle: ‘Ik proef geen onrust in Holten­broek na schietpar­tij’

18:35 Kogels in Holtenbroek. Nadat Stadshagen in september opgeschrikt werd door een schietincident, was het afgelopen weekeinde raak aan de andere kant van de Twistvlietbrug in Zwolle. ,,Bewoners zijn blij dat het 's nachts gebeurd is.’’