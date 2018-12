De Lichtmis stopt met NK Pannenkoeken eten

Het evenement werd de afgelopen jaren steeds gekoppeld aan een goed doel. ,,Zo hebben we ondersteuning geboden aan de voedselbank en hebben we eenzame ouderen in het zonnetje gezet”, zegt eigenaar Peter Huisman. ,,Dit jaar wilden we wat anders, wat intiemer. Daarom hebben we besloten de focus volledig bij het goede doel te leggen.” Plan is nu om tien gezinnen waar een te vroeg geboren baby is geboren, uit te nodigen voor een kerstdiner bij De Lichtmis.