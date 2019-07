De maansverduistering zien vanavond? ‘Je hebt een flinke dosis geluk nodig’

,,Er is de hele dag veel bewolking. Dat klaart vanuit het westen geleidelijk op, maar de vraag is of dat op tijd gebeurt vanavond. Het zal in ieder geval niet helemaal helder zijn’’, zegt Janssen.

Gedeeltelijke maansverduistering

De maansverduistering begint vanavond om 20.43 uur. Om 23.31 uur is de gedeeltelijke maansverduistering maximaal, hierna trekt de schaduw weer van de maan. Om 2.20 uur is de verduistering voorbij. Het begin van de maansverduistering is overigens niet te zien in Nederland. De maan staat dan nog onder de horizon. Om 21.48 uur komt de maan boven de horizon. Janssen: ,,Vooral in het zuiden en westen van het land zal de maansverduistering goed te zien zijn.’’

Helder

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde. Volgens Janssen is er nog niet te voorspellen hoe snel de wolkenvelden wegtrekken en of het op tijd helder genoeg is om de maansverduistering te zien. Volgens het Europese model, zullen er dusdanig veel opklaringen zijn dat in vrijwel het hele land een deel van de verduistering te zien moet zijn. Het Amerikaans model is minder optimistisch.

Kalm en droog



Overigens is het, naast de bevolking, prima weer vanavond. De wind is kalm en het blijft droog. De temperatuur ligt in de late avond tussen 13 en 16 graden. Verschillende sterrenwachten in Nederland organiseren dinsdagavond evenementen of kijkavonden. De Sterrenwacht Hellendoorn houdt samen met Staatsbosbeheer een speciale avond voor de maansverduistering. Die begint om 20.15 uur met lezingen over het fenomeen en het nachtelijke leven in het bos. Daarna volgt een wandeling die uitkomt bij het uitzichtpunt, waar mensen een fraai uitzicht hebben op de toenemende verduistering. Ook bij de Sterrenwacht Bussloo is iedereen vanavond welkom om dit hemelverschijnsel live te volgen.

Waar kijken?