De maat is vol, ook volgens Vitens

Nederlandse waterbedrijven ageren in een gezamenlijke advertentiecampagne vandaag stevig tegen BTW-verhoging op drinkwater. Daaronder ook Vitens, het waterbedrijf in de Stentor-regio.

Onder het kopje ‘De maat is vol’ protesteert de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) tegen de BTW-verhoging van 6% naar 9% op drinkwater. Volgens de Vewin bestaat de consumentenprijs voor drinkwater daardoor vanaf 1 januari 2019 voor ongeveer 30% uit belastingen. Twintig jaar geleden was dat volgens de waterbedrijven nog 15%. In een toelichting op haar site stelt Vewin dat de verhoging niet past bij een eerste levensbehoefte en niet bij kabinetsbeleid dat gericht is op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl.

Ook is het volgens de Vewin ‘niet uit te leggen dat de prijs van kraanwater stijgt en dat van een flesje bronwater daalt’. Vandaar de brief van 3 oktober aan staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Menno Snel (Financiën) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Daarin werd opgeroepen om de prijs van kraanwater niet verder te laten stijgen, bijvoorbeeld door de BTW-verhoging te compenseren door een belastingverlaging op leidingwater.

Zowel de brief als de advertentie werden ondertekend door tien Nederlandse waterbedrijven, waaronder de regionale drinkwaterleverancier Vitens die naar eigen zeggen 5,6 miljoen mensen voorziet van drinkwater. Roeland Kimman (woordvoerder Vitens): ,,Alle drinkwaterbedrijven van Nederland doen mee aan deze actie, dus ook Vitens. We hebben afgesproken dat woordvoering over de actie verloopt via de Vewin‘’.