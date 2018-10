De maat is vol voor verhoging btw op water, ook volgens Vitens

Onder het kopje ‘De maat is vol’ protesteert de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) tegen de btw-verhoging van 6 naar 9 procent op drinkwater. Volgens de Vewin bestaat de consumentenprijs voor drinkwater daardoor vanaf 1 januari 2019 voor ongeveer 30 procent uit belastingen. Twintig jaar geleden was dat volgens de waterbedrijven nog 15 procent. In een toelichting op haar site stelt Vewin dat de verhoging niet past bij een eerste levensbehoefte en niet bij kabinetsbeleid dat gericht is op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl.