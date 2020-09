De man/vrouw-mix in de PI Zwolle: ‘Vrouwen brengen andere dynamiek met zich mee’

Beginnend bestuurder (20) gaat opnieuw de fout in en scheurt met 180 over de A28

7 september Een beginnend bestuurder maakte het maandagmiddag op de A28 wel heel erg bont. Hij reed met 180 kilometer per uur op de snelweg tussen Staphorst en Zwolle, terwijl de maximale toegestane snelheid daar 100 kilometer per uur is.