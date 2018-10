De markt wordt met uitsterven bedreigd: ‘We moeten alles uit de kast halen’

De straatverlichting in Zwolle is amper een kwartiertje gedoofd. Het is leeg in de doorgaans drukste winkelstraat van de stad, maar op het plein voor de Grote Kerk is er al volop reuring. Marktkooplieden leggen de laatste hand aan het optuigen van hun kramen. ,,Eindelijk is het weer lekker fris’’, zegt Jaap Buter (62) lachend terwijl hij een panty aan de luifel hangt. De hete zomer was een kwelling voor de handelaar in beenmode. ,,Ik zeg altijd: vrouwen bloot, handel dood. Voor mij was het noodweer.’’