De MLS en FC Cincinnati maken kennis met Ron Jans: ‘Ik ben geen Harry Potter’

VIDEODe Major League Soccer maakte gisteren voor het eerst kennis met Ron Jans. De 60-jarige oefenmeester verbond zich tot eind 2020 aan FC Cincinnati en zijn luchtige presentatie kon het journaille in de Verenigde Staten alvast bekoren. ,,Als wij kampioen worden, wil ik best een dansje voor je doen.”

Het Amerikaanse avontuur van Jans hing al geruime tijd in de lucht. De Zwolse oefenmeester wimpelde naar eigen zeggen in juni al geïnteresseerde Nederlandse clubs af, ook omdat hij sterk een sabbatical overwoog na twee seizoenen als technisch manager van FC Groningen te hebben gefungeerd. ,,Dat ben ik niet. Ik wist zeker dat ik weer op het veld wilde staan.”

Jans ontving naar eigen zeggen zes weken geleden een belletje van Gerard Nijkamp, de directeur die eerder deze zomer de overstap naar Cincinnati maakte en van 2013 tot 2017 bij PEC succesvol samenwerkte met Jans. Het vuurtje werd daarop steeds meer aangewakkerd bij de trainer. Een maand geleden zat Jans in hotel Lumen om tafel met Nijkamp, die een vervanger zocht voor interim-coach Yoann Damet bij FC Cincinnati. De 29-jarige trainer gaat Jans nu samen met voormalig Zwolle-speler Ivar van Dinteren assisteren.

Topkandidaat Jans voerde vervolgens conference calls met de clubleiding van FC Cincinnati, ging in conclaaf met intimi, zag voorzitter Jeff Berding voor een gesprek van vier uur ‘even’ naar Amsterdam vliegen en reisde zelf ook naar Cincinnati om informatie over club, stad en competitie in te winnen. ,,De MLS wordt steeds sterker. Ik zag geen American Football-lijnen meer op het veld en hoewel de club onderaan staat, zaten er 26.000 mensen op de tribunes. Dat geeft wel aan dat de mensen hartstikke positief zijn. De faciliteiten zijn bovendien prima in orde.”

Vrouw Marjo

Een verslaggever vroeg Jans of hij denkt of zijn humor Cincinnati zal helpen en of hij, net als na de gewonnen bekerfinale van plan is om te dansen bij zijn nieuwe club. ,,Ik ben hier niet gekomen om grappig te zijn. Maar zo ben ik. Ik wil positief zijn, ik wil energie uitstralen en ik wil inspireren. Ik ben dankbaar voor het leven dat ik tot nu toe heb en dat mijn vrouw Marjo en ik, dat hier weer kunnen verrijken. Ik zei al tegen Jeff: ‘Je moet haar zien te overtuigen’. En wat betreft het dansje. Ik ben hier ook niet gekomen om te dansen, maar als we de MLS winnen, wil ik best een dansje voor je doen.”

