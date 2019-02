De mooiste tuin van Nederland ligt in... Zwolle!

VideoDe mooiste tuin van Nederland ligt in Zwolle. De ‘kleine stadstuin’ van Robert Walgien en Gerjan Stam in Zwolle is verkozen tot ‘Tuin van het Jaar 2019’, een landelijke competitie georganiseerd door tuinbranchevereniging VHG.

In totaal waren zes tuinen genomineerd. De Zwolse stadstuin is ontworpen door tuinontwerper Jacqueline Volker uit Hasselt en aangelegd door Hoveniersbedrijf Ed Bijker uit Vinkenbuurt.

De winnende tuin is een ‘kleine maar sfeervolle tuin, omsloten door buurttuinen en met een achterom. De tuin is groen en gevarieerd’.

De twee Zwollenaren liepen Jacqueline Volker op een tuinbeurs tegen het lijf, vertelden ze eerder al aan de Stentor. ,,We hadden wel plannen voor de tuin, maar zij heeft toch andere ideeën”, aldus Walgien. Nadat ze een ontwerp had gemaakt, mocht hovenier Ed Bijker de tuin aanleggen. Dat gebeurde in 2015.

Wat de tuin zo bijzonder maakt? ,,Dat het echt een verlengstuk is van de woonkamer”, vindt hovenier Bijker. ,,Ja, dat is een enorm cliché. Maar als je daar in de tuin staat, is dat echt zo. Het is echt een buitenkamer.”

Vrije hand

Tuinontwerper Volkers is heel gelukkig met het eindresultaat. ,,Ik had echt de vrije hand en dat worden vaak de leukste tuinen. En ik vind het leuk om te laten zien dat je met zo’n kleine tuin, minder dan 50 vierkante meter, nog heel veel kunt doen.”

Ed Bijker is blij met deze prijs: ,,Het is de prijs der prijzen in hoveniersland’’, vertelt hij. ,,Het is dan ook een hele eer om deze onderscheiding te winnen. Een kroon op ons werk. Ik wil iedereen die op onze tuin heeft gestemd dan ook ontzettend bedanken.’’

Ook de bewoners zelf genieten nog elke dag van hun tuin. Walgien: ,,Laatst kregen we het nog te horen van de schilder van de buren: ‘Wat een mooi tuintje!’ Het is een heel andere wereld en je verwacht dat niet, zo midden in de stad.”