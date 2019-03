De muziek van Diederick: zalige zielenroerselen uit Zwolle

Vraagje. Of-ie nog even een nummer kan spelen. Voor een filmpje op de site van de Stentor. Duh! Is de paus katholiek? Brandsma sprint werkelijk richting zijn gitaar. Want veel liever dan een uurtje praten, tokkelt hij een van zijn alternatieve folkliedjes. Voor de kenner: die zijn een beetje in de sfeer van Damien Rice, Bon Iver, Glen Hansard en ook wel David Gray. Verwacht dus geen bombast en vuurwerk, maar luisterliedjes. Niet al te hard ingezongen, onder begeleiding van een akoestische gitaar. Een Yamaha uit de jaren zeventig. ,,Kocht ik voor 150 euro. Echt geweldig.’’ De band YVI is om hem heen gegroepeerd. Het zijn jeugdvrienden. Brandsma voert de club aan. Doet ook al het organisatorische werk. En hij schrijft dus de teksten en bedenkt de composities. Die zijn niet van het kaliber ‘dertien in een dozijn’. Je mag er best even op kauwen, vindt hij. Zonder dat het geforceerd moeilijk wordt.