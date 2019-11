De nieuwe Quote was weer een ‘heerlijke bevalling’, zegt adjunct en oud-Zwollenaar Paul van Riessen

Oud-Zwollenaar Paul van Riessen (47) is sinds 2010 adjunct-hoofdredacteur van Quote, waarvoor hij sinds 2004 werkt. Het zijn mooie tijden voor hem, met het uitbrengen van de nieuwste Quote 500. ,,Het grootste onderzoeksproject in de Nederlandse journalistiek’’, zegt hij daar zelf over, niet zonder trots.

Hij is er weer, Paul, de Quote 500!

Van Riessen: ,,Ja. Het was weer een heerlijke bevalling. We zijn er met tien, twaalf redacteuren en rekenmeesters sinds mei mee bezig geweest.’’

Met als jaarlijkse vraag: hoe betrouwbaar is de lijst?

,,De lijst wordt almaar nauwkeuriger. Mensen die erin staan, zijn steeds meer bereid om zelf gegevens te verstrekken over hun vermogen. Ze hebben zoiets van: als we er toch instaan, dan maar met de juiste informatie, houden we nog een beetje de regie. Dat is een trend. Bovendien is de gene eraf uit de tijden van de economische crisis. Het stond toen toch niet zo lekker als je in de lijst van 500 rijkste Nederlanders staat terwijl je mensen moet ontslaan binnen je bedrijf. Maar goed, die tijden liggen gelukkig achter ons en men is weer trots om succes uit te dragen. Goede zaak.’’

Want?

,,Als je altijd keihard hebt gewerkt en risico’s neemt om iets op te bouwen, mag je succes toch uitdragen? Je mag best met je hoofd boven het maaiveld uitkomen, vinden wij bij Quote. De lijst dient ook mede om jongeren te inspireren.’’

Je hebt zelf roots in Zwolle, lazen we ergens.

,,Zeker! Ik kom zelf uit Heemstede, maar heb zes jaar in Zwolle gewoond, ik heb daar journalistiek gestudeerd in de jaren negentig. man, ik heb mijn beste jaren gegeven aan de Zwolse Courant, de voorganger van de Stentor! Kan me nog herinneren dat er Tijl op de gevel stond.’’

En daarna werd je correspondent in Parijs, werkte je voor het televisieprogramma Breekijzer en ging je voor BNR Nieuwsradio naar het Binnenhof?

,,Klopt. En in 2004 ging ik naar Quote waar ik sinds 2010 adjunct-hoofdredacteur ben.’’

Zien wij jou in die hoedanigheid nog in media verschijnen komende dagen om toelichting te geven op de Quote 500?

,,Misschien, maar de kans is groter dat Sander Schimmelpenninck, onze hoofdredacteur, in beeld verschijnt. Die komt overigens uit Diepenheim, is dat niet...’’

Niet ons gebied. Wat vind je eigenlijk van het aandeel van vermogende mensen in de lijst uit deze regio?

,,Een beetje karig.’’

Volledig scherm De nummer 7 op de lijst met 2,4 miljard euro: Hans Melchers uit Vorden. Verdiende zijn fortuin met het internationale chemiebedrijf Melchemie. Kocht hiermee onder meer realistische kunst waarmee hij musea inrichtte in Gorssel en Ruurlo. © Henri van der Beek

Hoe kan dat?

,,Een reden kan zijn dat steeds meer vermogende mensen in de tech-sector zitten. Voor die sector moet je toch meer in Amsterdam en Rotterdam zijn dan bij jullie. In Oost-Nederland heb je meer klassieke familiebedrijven. Dan moet je toch echt wel héél erg hard werken met z’n allen om de ondergrens van 88.000.000 euro te halen, hoor.’’

Wil je met ons delen wat je zelf verdient en wat jouw vermogen is?