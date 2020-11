De ouderen in deze Zwolse wijk knokten voor hun bushalte én wonnen, ‘weer met de bus de stad in!’

Ouderen in Zwolse wijk Stadshagen slaken noodkreet: ‘Wij willen onze bushalte terug’

20 september Dolblij zijn ze krap tien jaar geleden met de gloednieuwe appartementen in Stadshagen, vooral omdat Zwolle aan hun voeten ligt dankzij de bushalte voor de deur. Maar de bus komt niet meer. De ouderen in het wooncomplex voelen zich in de steek gelaten. ,,We worden opgesloten.’’