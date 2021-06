De overlast barst los, de processierups laat zich volop gelden: door hitte een hausse aan brandharen

Video Ouderenmis­han­de­ling komt nog héél veel voor. Hoe kan dat anders, vragen ze zich in Zwolle af

16 juni Je oude moeder even opsluiten in een kamer, om even snel een boodschap te doen. Of een flink pak slaag uitdelen aan je bejaarde vader, omdat je als mantelzorger je kookpunt hebt bereikt. Een op de twintig ouderen krijgt te maken met ouderengeweld. Hoe kan dat cijfer naar beneden? Met die vraag houden Isala Ziekenhuis, Kadera Veilig Thuis en gemeente Zwolle zich dinsdagmiddag bezig.