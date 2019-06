De paden op, de lanen in? Onweersstorm zorgt voor code rood bij comités wandelvierdaagse

Code rood deze morgen voor de organiserende avondvierdaagse comités in de regio. De weerberichten voor vanavond voorspellen niet veel goeds . Grote vraag is wel of niet lopen. De meeste clubs nemen in de loop van de middag een definitief besluit: ‘Regen is geen probleem maar met onweer wil je niet op de hei lopen.’

De paden op, de lanen in. Deze week wordt in de hele regio de avondvierdaagse gelopen. Maar het naderende noodweer, dwingt de plaatselijke wandelcomités tot spoedoverleg. ,,We zitten net bij elkaar om te overleggen’’, zegt Louisa Groenouwe van de Lochemse Evenementen Organisatie (LEO), verantwoordelijk voor de wandelvierdaagse. ,,We wachten het even af. Vorig jaar was er ook heel slecht weer voorspeld maar toen trok het over. Zoals het er nu uitziet, wordt hier het onweer vanavond rond tien uur verwacht. Dan kunnen we het gewoon lekker laten doorgaan. Als het later vandaag anders wordt, en we gaan niet wandelen dan vermelden we het op facebook en onze website.’’

Onweersstorm

Aan het eind van de middag krijgen Overijssel en Gelderland de volle laag van een onweersstorm, voorspelt Weerplaza. De buien brengen waarschijnlijk ook flink wat hagel, de kans is groot op zware windstoten van zo’n 100 kilometer per uur. Een grote brandweer en EHBO-oefening in Voorst die vanavond zou plaatsvinden is afgelast vanwege het verwachte noodweer. Aan de oefening zouden de korpsen Voorst, Loenen, Eerbeek en Klarenbeek meedoen en ook de EHBO Voorst. In Meppel wordt in elk geval vanavond geen vijftien kilometer gelopen. Secretaris Alexander Koster van de Meppeler Wandelavondvierdaagse: ,,We laten die groep deelnemers de tien lopen vanavond. En we starten mogelijk iets eerder zodat iedereen ruim op tijd binnen is. Het noodweer wordt volgens de laatste berichten van het KNMI later op de avond verwacht.’’

Weergoden

Vandaag loopt de temperatuur nog behoorlijk op. In Oost-Nederland wordt het tussen de 25 en 29 graden, denkt Weerplaza. De eerste onweersbuien dienen zich rond een uur of 4 aan in Oost-Nederland. ’s Avonds trekken de weergoden alle registers open. ,,Regen is geen probleem, dat maakt ons echt niet uit. Maar met onweer wil je echt niet op de hei lopen. Dat doen we dus ook niet’’, vertelt Frouwkje Jonker van Stichting Avond4Daagse Ermelo. Ze heeft inmiddels ervaring met het op het laatste moment afgelasten. ,,Twee jaar geleden hebben we de maandag niet gelopen en vorig jaar viel de dinsdag uit vanwege het weer. We hebben contact met het KNMI en de voorzitter neemt in overleg rond drie uur vanmiddag een besluit.’’

Quote De weersvoor­spel­lin­gen is te wisselval­lig. Voor hetzelfde geld gaat het noodweer Kampen voorbij Johan Jeukens

Jonker raadt aan de site en facebookpagina van de Avond4Daagse Ermelo in de gaten te houden. Datzelfde geldt ook voor de avondvierdaagse in Ruurlo, Brummen, Putten, Ommen en Sint Jansklooster waar ook deze week wordt gewandeld. In Zutphen melden de organiserende wandelsportvereniging Shrewsbury en korfbalvereniging KVZ vanmiddag om 16 uur op hun site of er wordt gelopen. Stichting Comité Avondvierdaagse Kampen hakt volgens woordvoerder Johan Jeukens vanmiddag om half vijf de knoop door. ,,De weersvoorspelling is te wisselvallig. Voor hetzelfde geld gaat het noodweer Kampen voorbij.’’

Advies