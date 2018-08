De Palestrinalaan in Zwolle worstelt met imago: 'Ga je dáár wonen?'

Video Arie Slob over bacteriële infectie: het had anders kunnen aflopen

9:00 Dit is de zevende aflevering van de interviewserie Vissen met Jan, waarin politiek verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus praat over leven en politiek. Deze week: minister Arie Slob van Onderwijs. Hij wilde met zijn vrouw en de vouwwagen op pad, maar een bedreigende bacteriële infectie hield dat tegen. Slob over zijn terugkeer in Den Haag. ,,Tijdens de kabinetsformatie begon het bij mij te kriebelen.’’