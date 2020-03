De pilaren staan, de wederopbouw van de groene kathedraal van Zwolle is begonnen

Gezin met dochtertje Sammie (1) uit Zwolle veilig terug van Bali

11:45 Het gezin uit Zwolle dat bang was om te stranden op Bali, is veilig teruggekeerd in Nederland. Nienke Siero (32), die op Bali op vakantie was met haar man Frank (31) en dochtertje Sammie (1): ,,We kregen na het artikel in jullie krant eindelijk iemand te pakken van KLM en ineens ging het snel. Zondagochtend kwamen we thuis.’’