De politie in Zwolle pakt door in grote onderzoeken, geeft het coronavirus extra ruimte op de agenda?

Ontwikkelingen in het onderzoek naar de handgranaten bij café Bruut, aanhoudingen in het slepende onderwereldconflict en een reeks invallen in een nieuw drugsonderzoek. Coronacrisis of niet, de politie in Zwolle roert zich in de grotere onderzoeken. Toeval?