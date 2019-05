De pot met geld uit Brussel: zoveel EU-subsidie ging er richting jouw gemeente

KaartNederland ontving in de afgelopen vijf jaar voor zo'n 330 miljoen euro aan subsidie vanuit de Europese Unie. In de provincies Gelderland en Overijssel werden de meeste projecten opgestart op basis van deze subsidies, maar de gemeente die in het verspreidingsgebied van deze krant het meeste geld uit de Brusselse pot opstreek ligt in Flevoland.

Databureau LocalFocus analyseerde de subsidies die vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) richting ons land gingen. Daaruit blijkt dat sinds 2014, het jaar van de vorige Europese verkiezingen, voor meer dan 700 projecten in Nederland subsidie beschikbaar werd gesteld. De meeste van deze subsidieprojecten vinden we terug in Gelderland, dit zijn er 224. Daarna volgt Overijssel met 184.

Meeste subsidie

Van de gemeenten in het verspreidingsgebied van deze krant ging de meeste EU-subsidie richting Lelystad. Dit bedrag kwam neer op 10.671.657 euro. Dit betekent een bedrag van 137,04 euro per inwoner. Daarmee steekt Lelystad ver boven de rest uit. Op plek twee volgt Putten, waar in vijf jaar in totaal 3.293.618 euro naartoe is gegaan. Dit is 136,10 euro per inwoner. De bedragen aan subsidies bij andere gemeenten in deze regio liggen onder de twee miljoen euro. In Dronten werd 1.782.277 euro aan subsidies ontvangen. Zwolle zit daar vlakbij met 1.718.950 euro. Deventer sluit de top vijf af met 1.365.497 euro.

Van een aantal gemeenten is onbekend hoeveel subsidie van de Europese Unie zij hebben ontvangen. Dit gaat om Ommen, Meppel, Staphorst, Oldebroek, Elburg, Epe en Urk. De gemeenten waar de minste EU-subsidie werd vergeven zijn Nunspeet (8.000 euro), Dalfsen (5.524 euro) en Zwartewaterland (5.321 euro).

Bekijk in onderstaande kaart hoeveel EU-subsidie jouw gemeente ontving in de afgelopen vijf jaar:

Waar is dit geld voor?

De subsidies vanuit Europa zijn bedoeld om de regionale economie te versterken en worden ingezet voor projecten rondom bijvoorbeeld duurzaamheid of het bevorderen van werkgelegenheid. De 10.671.657 euro die vanuit Europa naar Lelystad is gekomen, moet volgens gemeentewoordvoerder Elaine Bezemer wel in perspectief worden geplaatst. De provincie Flevoland heeft bijvoorbeeld subsidie aangevraagd in het plattelandsontwikkelingsprogramma. Die subsidie komt volgens de woordvoerder in Lelystad terecht, maar wordt ook gebruikt door andere gemeenten in Flevoland. ,,Dat vertekent de cijfers.” Ook is er subsidie die buiten het zicht van de gemeente wordt aangevraagd. ,,Bijvoorbeeld door andere instellingen binnen de gemeente, maar ook instellingen van buiten die subsidie voor projecten in Lelystad aanvragen", zegt Bezemer. ,,Die worden dan onder Lelystad genoteerd.”