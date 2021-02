De puzzel van Zwolle: hoe gaan ‘we’ op deze nieuwe wethouder stemmen? (Dus niet met melkbus in kofferbak)

‘Wethouder in wachtkamer door gekluns met stembriefje’, kopt De Gelderlander halverwege december. Het blijft in de gemeente Grave (ten zuiden van Nijmegen) wat langer onduidelijk of vervangend wethouder Ike Busser nog eens zestien weken kan blijven. De stemming over de verlenging van zijn termijn gaat de mist in, doordat raadslid Joeri Nuijen zijn mondkapje is vergeten. Hij moet terug naar huis, maar kan niet meer op tijd terugkeren om zijn briefje in te leveren. De stemming - op dinsdagavond - eindigt daardoor tijdens de raadsvergadering op donderdagavond in 7 voor en 7 tegen.