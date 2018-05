De Rechter komt naar Waanders in Zwolle

Van Muylwijck is het creatieve brein achter de strip De Rechter, die hij dagelijks tekent voor onder meer De Stentor. De Rechter bestaat 25 jaar, en ter gelegenheid daarvan verschijnt een jubileumboek, met honderden strips, anekdotes en verhalen die een inkijkje bieden in het hoofd van een striptekenaar.

Exclusief

Van Muylwijck is vrijdag 11 mei vanaf 15.30 uur in boekhandel Waanders In de Broeren in Zwolle. Hij signeert het boek met voor iedereen een persoonlijk tekeningetje. Bovendien ontvangen de eerste 25 kopers een exclusieve prent met een cartoon, genummerd en van een handtekening voorzien.