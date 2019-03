De ‘scheepswerfse cafetaria fraude’ krijgt eindelijk een ontknoping

De Zwolse schepenbouwster – met grote scheepswerven in Hasselt en Meppel – kocht in 2013 de scheepswerf De Volharding in Harlingen. De Volharding moest haar imperium nog meer glans geven. De aankoop startte alleen met een nachtmerrie. Bodewes denkt er niet graag aan terug, vertelt ze aan de Stentor in een kort telefoongesprek. Ze heeft weinig behoefte om terug te kijken.

Lening

Als enige wil ze woensdag – een dag voor de zaak – wel uitleggen waarom ze in 2013 met de drie verdachten in zee ging. Want Bodewes is vermogend, waarom kon zij vanwege haar goede financiële situatie geen leningen bij banken krijgen? Ze vertelt dat de werf plots te koop kwam en dat ze snel moest handelen om de aankoop rond te krijgen. De molens van banken werkten te traag om de financiering snel te voltooien. Haast was geboden – straks was de werf niet meer te koop – en via een tip uit haar financiële relaties kwam ze in contact met de verdachten.