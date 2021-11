De Sint in Zwolle: fotowedstrijd in Assendorp en tour door Aa-landen

Precies een week naar de feestelijke sinterklaasintocht in het centrum kunnen alle kinderen normaal gesproken de goedheiligman ontmoeten in Assendorp. Corona zet ook dit jaar een streep door een massaal evenement: maar voor een handvol geluksvogels ligt er morgen wél een ontmoeting met de sint in het verschiet. In de wijk Aa-landen gaat de intocht wél door.

Assendorp

De intocht in Assendorp kon helaas wederom dit jaar niet doorgaan. Als klein alternatief hierop is er een fotowedstrijd bedacht voor alle kinderen van de wijk. Wie de mooiste sinterklaasfoto maakt, mocht bij hem op bezoek. Twintig getalenteerde geluksvogels kunnen met een ouder naar de Enk in Assendorp om de Sint te ontmoeten.

,,We hebben voor deze besloten bijeenkomst gekozen omdat we een intocht achter hekken niet zien zitten, en ook niet bij de wijk vinden passen’’, zegt de organisator Marieke Veltman. ,,Vanwege de maatregelen is er daarna ook voor gekozen om maar twintig kinderen toe te laten tot het besloten evenement, omdat je dan door ouders die mee gaan meteen al op veertig bezoekers zit. En met alle maatregelen van nu is dat veilig te houden.’’

Over de inzendingen vertelt ze: “Er zijn meer dan genoeg foto's ingezonden, waarvan er een aantal supercreatief zijn. We hebben met de selectie ook vooral gekeken naar originaliteit. Een van de foto's die er voor mij ontzettend uitsprong is de foto van een jongetje met een schuimbaard die niet in de bakjesboot, maar in een pakjesbad zit.’’

Volledig scherm Sinterklaas in Zwolle © Frans Paalman

Aa-landen

De Aa-landen heeft dit jaar wel een intocht. Om de drukte te spreiden wordt er een route gelopen en is er geen feest voor- of achteraf. Mensen wordt gevraagd om ergens langs de route te gaan staan. De sint en pieten delen tijdens de parade allerlei lekkers uit.

Sint en Piet vertrekken op zaterdag 27 november om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij centrum De Bolder. De route gaat langs de Rivierenhof over het Haringvliet naar de Rijnlaan. Daarna over de Fivel naar de Hunzelaan en Waallaan. Over de Scheldelaan, Dommel en Merwedelaan gaat de stoet terug naar de parkeerplaats bij De Bolder.

Na de tocht door de wijk is er achteraf geen feest in de Bolder vanwege de corona maatregelen.