De Stad Vertelt: nieuw foto- en filmfestival in Zwolle

Rondom de opening van de World Press Photo-tentoonstelling in Zwolle, op vrijdag 31 augustus, is een nieuw festival georganiseerd dat tot en met zondag 2 september duurt. Foto en Film Festival De Stad Vertelt heet 't voluit. Met meerdere tentoonstellingen en presentaties in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Een van de deelnemers is Chris Keulen. Hij won de Zilveren Camera, de belangrijkste fotoprijs in Nederland. Op 31 augustus vertelt hij in het festivalcafé over zijn fotoserie Kwetsbare Liefde. Ook zijn er interviews met fotograaf Bert Janssen en voorzitter van de vakjury Gertjan Aalders.

Een dag later staat in het teken van film en fotoboek De Wilde Stad; het veelgeroemde werk van Ignas van Schaick en Maartje Roos. Het programma biedt ook een interview en signeersessie. Met tevens een optreden van Das Sound Kollektiv, een Zwolse band die een jazzy improvisatie heeft gemaakt op een fragment uit de film. Na een Aziatisch buffet wordt De Wilde Stad ook vertoond.

Speeddaten

Zondagmiddag kunnen fotografen en filmers speeddaten. Er zijn meerdere gasten van (ver) buiten Zwolle uitgenodigd. Sheng-Wen Lo vertelt over zijn film The March of The White Bear, die al voor een grote prijs is genomineerd.

Daarnaast worden meerdere films vertoond, zoals Dance to the music van de Zwolse documentairemaker Willem Alkema. De film over de muzikant Sly Stone won wereldwijd al meerdere prijzen. Ook More than a pipeline is te zien; een film van Lex Olthof over de problemen rondom de aanleg van de Dakota Access Pipeline. Ook deze rolprent won prijzen.

Zelfportret

Fotograaf Grijs Dragt vertelt over de twee boeken die hij maakte na backstage-bezoeken aan theater De Spiegel en poppodium Hedon. Margreet Vloon geeft een masterclass over het vrouwelijk zelfportret en fotograaf Corine Aalvanger legt uit hoe storytelling werkt. Wie bovendien iets wil leren over straatfotografie kan met Joop van Putten de binnenstad in.